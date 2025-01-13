СМИ: Житель Нижегородской области убил жену и дочь и попытался покончить с собой

По данным СМИ, после совершения преступления мужчина пытался покончить с собой, но выжил.

Трагедия произошла накануне вечером. Соседи позвонили в полицию из-за женских и детских криков, которые раздавались из квартиры, где жила семья.



Прибывшие на место полицейские обнаружили в подъезде 29-летнюю женщину с ножевым ранением в шею. Мужчину задержали в квартире, в одной из комнат нашли тело ребенка. Супруга злоумышленника позже скончалась в больнице. Сам напавший находится в реанимации.

Ранее уголовное дело об убийстве возбудили в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четырех погибших детей, напоминает RT.

