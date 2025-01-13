СМИ: Житель Нижегородской области убил жену и дочь и попытался покончить с собой
Мужчина убил жену и полуторагодовалую дочь в Балахне Нижегородской области, сообщил местный портал NN.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным СМИ, после совершения преступления мужчина пытался покончить с собой, но выжил.
Трагедия произошла накануне вечером. Соседи позвонили в полицию из-за женских и детских криков, которые раздавались из квартиры, где жила семья.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в подъезде 29-летнюю женщину с ножевым ранением в шею. Мужчину задержали в квартире, в одной из комнат нашли тело ребенка. Супруга злоумышленника позже скончалась в больнице. Сам напавший находится в реанимации.
Ранее уголовное дело об убийстве возбудили в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четырех погибших детей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru