В Петербурге коронавирусом заболели больше сотни медиков

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о том, что больше ста медицинских работников в Северной столице заболели коронавирусом COVID-19. Каждый диагноз подтвердил тест.

Десятки воспитанников Нахимовского морского училища заразились коронавирусом

Ранее власти города сообщили о том, что подхватившие коронавирус медики получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».

В случае, если заболевание приведет к инвалидности — выплатят 500 тысяч рублей, в случае смерти медика — его семья получит 1 млн рублей.

По состоянию на 17 апреля в Петербурге зафиксировано 1507 случаев заражений, скончались семь человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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