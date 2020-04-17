В Петербурге коронавирусом заболели больше сотни медиков

Ранее власти города сообщили о том, что подхватившие коронавирус медики получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».



В случае, если заболевание приведет к инвалидности — выплатят 500 тысяч рублей, в случае смерти медика — его семья получит 1 млн рублей.



По состоянию на 17 апреля в Петербурге зафиксировано 1507 случаев заражений, скончались семь человек.

