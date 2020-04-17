В Петербурге коронавирусом заболели больше сотни медиков
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о том, что больше ста медицинских работников в Северной столице заболели коронавирусом COVID-19. Каждый диагноз подтвердил тест.
Ранее власти города сообщили о том, что подхватившие коронавирус медики получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».
В случае, если заболевание приведет к инвалидности — выплатят 500 тысяч рублей, в случае смерти медика — его семья получит 1 млн рублей.
По состоянию на 17 апреля в Петербурге зафиксировано 1507 случаев заражений, скончались семь человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru