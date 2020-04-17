Десятки воспитанников Нахимовского морского училища заразились коронавирусом
Превентивное тестирование на коронавирус выявило эту инфекцию у 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что все инфицированные в нормальном состоянии, без повышенной температуры и без симптомов заболевания органов дыхания. За ними круглосуточно наблюдают военные медики.
В Минобороны уточнили, что нахимовцы не участвовали в тренировка к параду Победы в подмосковном Алабино. Вчера президент РФ Владимир Путин отменил подготовку к торжественным мероприятиям 9 мая, объявив, что они пройдут позднее в этом году.
Накануне стало известно о вспышке коронавируса в Тюменском высшем военном инженерном командном училище. Там коронавирус выявили у 14 военнослужащих и одного гражданского, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru