Десятки воспитанников Нахимовского морского училища заразились коронавирусом

Превентивное тестирование на коронавирус выявило эту инфекцию у 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что все инфицированные в нормальном состоянии, без повышенной температуры и без симптомов заболевания органов дыхания. За ними круглосуточно наблюдают военные медики.

В Минобороны уточнили, что нахимовцы не участвовали в тренировка к параду Победы в подмосковном Алабино. Вчера президент РФ Владимир Путин отменил подготовку к торжественным мероприятиям 9 мая, объявив, что они пройдут позднее в этом году.

Накануне стало известно о вспышке коронавируса в Тюменском высшем военном инженерном командном училище. Там коронавирус выявили у 14 военнослужащих и одного гражданского, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:МорякиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры