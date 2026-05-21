Ефимов: Готовность станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» превысила 80%

Выполнена половина архитектурно-отделочных работ и монтажа кабельно-проводниковой продукции станции «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии метро, а общая готовность комплекса превысила 80%, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На площадке завершаются земляные и монолитные работы, выполняется обратная засыпка котлована. Сейчас почти закончено оформление путевых стен платформенного участка — уже смонтированы буквы названия станции, пол платформы выложен гранитом, продолжается облицовка потолка и колонн. Площадь отделочных работ в пассажирской зоне уже превысила 10 тысяч квадратных метров, а в общей сложности составит почти 16 тысяч квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Помимо непосредственно станции и оборотных тупиков за ней строительство предусматривает прокладку более 643 километров кабельной продукции, свыше 23 километров трубопроводов и около 6,2 километра воздуховодов. Новый станционный комплекс оснастят более чем тремя тысячами единиц основного и 11 тысячами единиц вспомогательного оборудования, произведенного преимущественно в России или поставленного из дружественных стран. При строительстве объектов московского метро активно внедряются отечественные системы управления, автоматизации, разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование.

Открытие станции «Бульвар Генерала Карбышева» существенно улучшит транспортную ситуацию для жителей районов Хорошево-Мневники и Щукино, отметили в пресс-службе Градостроительного комплекса.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро, которая свяжет район Рублево-Архангельское с деловым центром «Москва-Сити». Она будет включать 12 станций, ее протяженность составит 27 километров.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций метрополитена выступает холдинг «Мосинжпроект». Вовлеченность холдинга с 2011 года привела к строительству и реконструкции 84 станций, более 180 километров линий и 14 электродепо.

