Ефимов: В строительстве метрополитена задействовали 12 тоннелепроходческих комплексов

На продлении двух действующих и возведении двух новых линий московского метрополитена работают 12 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с его открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении двух существующих и создании двух новых линий метро. Так, четыре комплекса, включая 10-метровые щиты-гиганты “Мария” и “Лилия”, задействованы для создания тоннелей на будущем Рублево-Архангельском радиусе. Еще три шестиметровых щита продолжают работы на перегонах перспективной Бирюлевской линии», – отметил Ефимов.

Три ТПМК используются при возведении второго этапа Троицкого радиуса: два прокладывают перегон между станциями «Новомосковская» и «Сосенки», один начал проходку между «Ватутинками» и «Кедровой».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, сейчас активно строится 21 станция метро. На Рублево-Архангельском радиусе строятся восемь станций, на Бирюлевском — пять из десяти запланированных.

В столичном Градостроительном комплексе добавили, что на Кольцевой линии строится станция «Достоевская», на Арбатско-Покровской — «Гольяново», еще шесть станций возводятся в рамках второго этапа Троицкого радиуса.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.

