В Петербурге готовятся к массовой вакцинации от COVID-19
Санкт-Петербург 2 января приступит к масштабной вакцинации против COVID-19, в город поступило уже более 15 тысяч доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Единственный выходной день у пунктов вакцинации будет 7 января. Пресс-служба рекомендует людям старше 60 лет с диагнозом "сахарный диабет" сделать прививку именно в период январских праздников из-за отсутствия большого количества посетителей.
Запись на вакцинацию проходит в районных поликлиниках, всего в городе, по данным агентства, работает около 70 пунктов вакцинации. Ранее во вторник в Петербурге прошло заседание оперштаба по организации работы медучреждений в новогодние праздники, штаб будет действовать до 15 января 2021 года.
В понедельник первый зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что говорить о массовой вакцинации "преждевременно", так как сначала вакцину получат в основном медработники, педагоги, соцработники и представители некоторых силовых структур.
По данным руководства города, коечный фонд Петербурга сейчас включает 12328 мест, из них для пациентов с коронавирусом - 11131 койка. До конца 2020 года будут подготовлены еще 50 коек 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ.
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