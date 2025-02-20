В Петербурге городские камеры начнут распознавать этническую принадлежность граждан

В Санкт-Петербурге восемь тысяч камер оснастят «механизмом распознавания этнической принадлежности лиц», сообщил глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов.

Он утверждает, что система разработана для борьбы с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе». Как пишет газета «Коммерсант», город закупил такое программное обеспечение для системы «Безопасный город». Это подтвердили в комитете по межнациональным отношениям городской администрации.

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Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что подобная система «унижает человеческое достоинство», напомнив, что даже в паспорте гражданина РФ не указывается национальность. В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Александр Докучаев поинтересовался, как алгоритм будет отличать, например, «казахов от якутов». По его мнению, введение таких камер лишь «сеет напряженность и межнациональную рознь».

В Госдуме ранее предложили обязать мигрантов ежегодно проходить медосмотр.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
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