В Петербурге городские камеры начнут распознавать этническую принадлежность граждан
В Санкт-Петербурге восемь тысяч камер оснастят «механизмом распознавания этнической принадлежности лиц», сообщил глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов.
Он утверждает, что система разработана для борьбы с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе». Как пишет газета «Коммерсант», город закупил такое программное обеспечение для системы «Безопасный город». Это подтвердили в комитете по межнациональным отношениям городской администрации.
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что подобная система «унижает человеческое достоинство», напомнив, что даже в паспорте гражданина РФ не указывается национальность. В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Александр Докучаев поинтересовался, как алгоритм будет отличать, например, «казахов от якутов». По его мнению, введение таких камер лишь «сеет напряженность и межнациональную рознь».
В Госдуме ранее предложили обязать мигрантов ежегодно проходить медосмотр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии водитель въехал в здание кафе, один человек пострадал
- СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии
- В Петербурге городские камеры начнут распознавать этническую принадлежность граждан
- Расчетный курс доллара упал ниже 88,5 рубля
- Житель ХМАО выиграл в лотерею 46 млн рублей
- Депутат Пискерев пригрозил релокантам, участвующим в антироссийских акциях
- Глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС
- В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala
- Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тысяч человек
- СМИ: На Шри-Ланке россиянка погибла, пытаясь сделать селфи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru