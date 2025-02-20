В Петербурге городские камеры начнут распознавать этническую принадлежность граждан

В Санкт-Петербурге восемь тысяч камер оснастят «механизмом распознавания этнической принадлежности лиц», сообщил глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов.

Он утверждает, что система разработана для борьбы с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе». Как пишет газета «Коммерсант», город закупил такое программное обеспечение для системы «Безопасный город». Это подтвердили в комитете по межнациональным отношениям городской администрации.