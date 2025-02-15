МВД: За отказ в регистрации мигрантов собственникам жилья грозит штраф до 4 тысяч рублей

Собственники жилья, которые сдают помещения иностранным гражданам в аренду и отказываются регистрировать мигрантов по месту пребывания, будут привлекаться к административной ответственности и получат штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что постановка иностранцев на учет является обязанностью владельцев жилых помещений и не несет допрасходов. Эту процедуру возможно осуществить через «Госуслуги», или лично обратившись в территориальный орган МВД России и МФЦ.

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При этом в МВД подчеркнули, что в России существует два вида миграционного учета: по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Однако, отметили специалисты, иностранцы не имеют права регистрировать родственников, пересдавать недвижимость или распоряжаться таким объектом. Исключение в вопросах регистрации составляют только дети иностранных граждан, но и они имеют право на это лишь в случае совместного проживания.

Между тем, собственник жилья в любой момент может сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снятии мигранта с учета. В таком случае владелец жилого помещения должен оформить заявление и направить уведомление об убытии иностранного жильца.

Ранее RT сообщил, что правительство России утвердило единую стоимость экзаменов для мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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