МВД: За отказ в регистрации мигрантов собственникам жилья грозит штраф до 4 тысяч рублей
Собственники жилья, которые сдают помещения иностранным гражданам в аренду и отказываются регистрировать мигрантов по месту пребывания, будут привлекаться к административной ответственности и получат штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ.
В ведомстве напомнили, что постановка иностранцев на учет является обязанностью владельцев жилых помещений и не несет допрасходов. Эту процедуру возможно осуществить через «Госуслуги», или лично обратившись в территориальный орган МВД России и МФЦ.
При этом в МВД подчеркнули, что в России существует два вида миграционного учета: по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Однако, отметили специалисты, иностранцы не имеют права регистрировать родственников, пересдавать недвижимость или распоряжаться таким объектом. Исключение в вопросах регистрации составляют только дети иностранных граждан, но и они имеют право на это лишь в случае совместного проживания.
Между тем, собственник жилья в любой момент может сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снятии мигранта с учета. В таком случае владелец жилого помещения должен оформить заявление и направить уведомление об убытии иностранного жильца.
Ранее RT сообщил, что правительство России утвердило единую стоимость экзаменов для мигрантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru