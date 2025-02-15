МВД: За отказ в регистрации мигрантов собственникам жилья грозит штраф до 4 тысяч рублей

Собственники жилья, которые сдают помещения иностранным гражданам в аренду и отказываются регистрировать мигрантов по месту пребывания, будут привлекаться к административной ответственности и получат штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что постановка иностранцев на учет является обязанностью владельцев жилых помещений и не несет допрасходов. Эту процедуру возможно осуществить через «Госуслуги», или лично обратившись в территориальный орган МВД России и МФЦ.