В Госдуме предложили обязать мигрантов ежегодно проходить медосмотр

В Госдуме предложили ввести обязательное ежегодное медицинское освидетельствование для иностранных граждан. Об этом заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая на заседании комиссии по миграционной политике, сообщает «Дума ТВ».

По словам Яровой, инициатива предполагает закрепление этой обязанности на законодательном уровне. Она отметила, что использование электронных медицинских заключений позволит персонализировать ответственность за качество обследований.

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Вице-спикер также подчеркнула, что межведомственный учет данных о медосвидетельствованиях поможет органам внутренних дел контролировать пребывание мигрантов и при необходимости принимать решения о выдворении.

Она указала на сложность процедуры выдворения лиц с опасными заболеваниями, добавив, что необходимо определить порядок их изоляции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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