В Госдуме предложили обязать мигрантов ежегодно проходить медосмотр

В Госдуме предложили ввести обязательное ежегодное медицинское освидетельствование для иностранных граждан. Об этом заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая на заседании комиссии по миграционной политике, сообщает «Дума ТВ».

По словам Яровой, инициатива предполагает закрепление этой обязанности на законодательном уровне. Она отметила, что использование электронных медицинских заключений позволит персонализировать ответственность за качество обследований.