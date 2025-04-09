В Петербурге будут судить блокадницу за дискредитацию армии

По данным издания «Фонтанка», протокол составили из-за пикета Васильевой в феврале.

Людмиле Васильевой 84 года, она родилась 22 апреля 1941 года. Ее семью эвакуировали из Ленинграда весной 1942-го. Она работала в исследовательском центре в области кораблестроения и проектирования — Крыловском государственном научном центре.

Ранее бард-рокера Андрея Буянова десять раз оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ.



