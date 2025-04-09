В Петербурге будут судить блокадницу за дискредитацию армии

В суд Санкт-Петербурга поступило дело против блокадницы Людмилы Васильевой о дискредитации армии. Об этом говорится в карточке Куйбышевского районного суда города.

На женщину составлен протокол по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии — ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП. По ней предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. руб.

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По данным издания «Фонтанка», протокол составили из-за пикета Васильевой в феврале.

Людмиле Васильевой 84 года, она родилась 22 апреля 1941 года. Ее семью эвакуировали из Ленинграда весной 1942-го. Она работала в исследовательском центре в области кораблестроения и проектирования — Крыловском государственном научном центре.

Ранее бард-рокера Андрея Буянова десять раз оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ.


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ФОТО: Команда Васильевой / Telegram
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