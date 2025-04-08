Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию армии и призывы к санкциям
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, документ предусматривает до пяти лет лишения свободы за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к санкциям против России.
Наказание до семи лет колонии предлагается ввести за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также решений об уголовном преследовании военнослужащих или должностных лиц.
Утчняется, что речь идёт о преступлениях, которые совершены по найму или из корыстных побуждений. Наказание за любое из них также предусматривает конфискацию имущества.
Ранее Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru