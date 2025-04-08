Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию армии и призывы к санкциям

В частности, документ предусматривает до пяти лет лишения свободы за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к санкциям против России.

Наказание до семи лет колонии предлагается ввести за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также решений об уголовном преследовании военнослужащих или должностных лиц.

Утчняется, что речь идёт о преступлениях, которые совершены по найму или из корыстных побуждений. Наказание за любое из них также предусматривает конфискацию имущества.

Ранее Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

