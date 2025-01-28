Бард-рокера Буянова десять раз оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ШтрафМузыканты

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