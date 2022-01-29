В Петербурге арестовали выступающего против COVID-ограничений ресторатора

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова. Срок меры - 27 марта 2022 года», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Коновалов получил 50 тысяч рублей от представителя кальянной, пообещав решить вопрос о возвращении изъятого имущества. Против ресторатора возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Ранее Коновалов объявил бойкот ограничительным мерам городских властей, предусматривающим ограничение работы общепита в ночное время и запрет на посещение заведений гражданами без QR-кода, подтверждающего вакцинацию, перенесенный коронавирус или медотвод. Ресторатор также призвал других представителей отрасли игнорировать эти требования.

