В Петербурге 58 классов из 32 школ перевели на удаленку
Комитет по образованию Санкт-Петербурга заявил о переводе на дистанционное обучение 58 классов в 32 средних школах города; в комитете показатели назвали невысокими. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
По данным издания, это число составляет около 0,29 процента от общего числа школьных классов в Петербурге. Также стало известно, что данный показатель был вдвое больше до осенних каникул. Кроме того, на карантин в Петербурге закрыли 6 групп из 5 детских садов.
Ранее издание передавало, что перевести детей на дистанционного обучение могут сами родители, для этого достаточно написать заявление и отправить его в школу. НСН писала о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о переводе с 16 ноября студентов колледжей и высших учебных заведений на удалённый формат обучения.
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