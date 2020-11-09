Студенты колледжей и вузов Подмосковья переходят на удалёнку

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о переводе с 16 ноября студентов региональных колледжей и высших учебных заведений на удалённый формат обучения. Этой теме был посвящён был один из пунктов повестки совещания с членами правительства и главами муниципальных образований.

Воробьёв обозначил в качестве приоритетной задачи для местных властей обеспечение условий для лечения пациентов с COVID-19. Также, по словам губернатора, важно развернуть необходимое количество коек в стационарах.

В ближайшие дни места для коронавирусных больных появятся в Химках, полным ходом идёт подготовка в «Крокусе» и Раменском, передает «Радио 1».

В дополнение к уже действующим ограничениям в Московской области с 11 ноября вводятся новые карантинные меры. С этого числа будут заблокированы социальные карты для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

