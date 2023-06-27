Shot: Москвич взял в заложники жену в квартире и угрожает её взорвать

По информации СМИ, у мужчины в руках находится граната. Мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о происходящем, пишет Shot.

Отмечается, что злоумышленник - 43-летний Сергей Умяров, который ранее уже привлекался за угрозу убийством. Тогда уголовное дело прекратили, передает Telegram-канал.

Ранее неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi в столице Казахстана Астане, напоминает RT.

