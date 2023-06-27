Shot: Москвич взял в заложники жену в квартире и угрожает её взорвать
27 июня 202312:11
Житель столицы взял в заложники свою супругу в квартире и угрожает её взорвать, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, у мужчины в руках находится граната. Мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о происходящем, пишет Shot.
Отмечается, что злоумышленник - 43-летний Сергей Умяров, который ранее уже привлекался за угрозу убийством. Тогда уголовное дело прекратили, передает Telegram-канал.
Ранее неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi в столице Казахстана Астане, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru