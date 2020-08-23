В Перу на подпольной дискотеке 13 человек погибли в давке

В Перу не менее 13 человек стали жертвами проведения несанкционированной дискотеки в развлекательном заведении. Люди погибли из-за допущенных нарушений ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, информирует МВД Перу.

Полиция узнала о подпольной дискотеке в развлекательном заведении в районе провинции Лима около 21:00 22 августа (05:00 23 августа мск). Соответствующий звонок об участии в вечеринке 120 человек поступил в ведомство, сообщается в Twitter органов правопорядка.

Приезд правоохранителей спровоцировал панику и давку, в которой погибли люди.