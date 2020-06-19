В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 30 июня
Власти Пермского края объявили о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прирост заражений за неделю в регионе составил 2,2%, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 1,5%.
Таким образом, в регионе продлевается запрет на массовые мероприятия, работы точек общепита, торговых центров. Между тем, власти уже дали поручение региональному управлению Роспотребнадзора проработать план снятия ограничений.
Напомним, в Пермском крае режим самоизоляции длится со 2 апреля. Первый этап смягчения ограничений начался в регионе 12 мая, были разрешены прогулки и занятие спортом на улице, открылись непродовольственные магазины.
По данным регионального Минздрава, в регионе зафиксировано 3 тыс. случаев заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru