В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 30 июня

Отмечается, что прирост заражений за неделю в регионе составил 2,2%, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 1,5%.

Таким образом, в регионе продлевается запрет на массовые мероприятия, работы точек общепита, торговых центров. Между тем, власти уже дали поручение региональному управлению Роспотребнадзора проработать план снятия ограничений.

Напомним, в Пермском крае режим самоизоляции длится со 2 апреля. Первый этап смягчения ограничений начался в регионе 12 мая, были разрешены прогулки и занятие спортом на улице, открылись непродовольственные магазины.

По данным регионального Минздрава, в регионе зафиксировано 3 тыс. случаев заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 умерли.

