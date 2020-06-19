В Подмосковье фитнес-клубы откроются с 1 июля
В Подмосковье в рамках снятия ограничений по коронавирусу разрешат возобновить деятельность фитнес-клубам с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. По данным агентства, в документе отмечается, что заполняемость клубов не должна превышать 25% единовременно.
На таких же условиях разрешается работа других спортивных организаций.
За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса, из них 646 в Московской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru