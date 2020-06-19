В Подмосковье фитнес-клубы откроются с 1 июля

В Подмосковье в рамках снятия ограничений по коронавирусу разрешат возобновить деятельность фитнес-клубам с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В Омской области перенесли запуск работы кинотеатров и фитнес-клубов

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. По данным агентства, в документе отмечается, что заполняемость клубов не должна превышать 25% единовременно.

На таких же условиях разрешается работа других спортивных организаций.

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса, из них 646 в Московской области.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеФитнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры