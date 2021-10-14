В Пермском крае обязали предприятия привить 80% сотрудников от COVID-19
Ряд предприятий Пермского края должны будут привить 80% сотрудников до 1 декабря по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что сотрудники, переболевшие коронавирусом на более 6 месяцев назад, будут учитываться в проценте привитых.
Сообщается, что речь идет о сферах торговли, образования, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ, а также общепита и развлекательных центров.
Ранее в Пермском крае были введены QR-коды для посещения театров, кино и концертов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru