В Пермском крае обязали предприятия привить 80% сотрудников от COVID-19

Ряд предприятий Пермского края должны будут привить 80% сотрудников до 1 декабря по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники, переболевшие коронавирусом на более 6 месяцев назад, будут учитываться в проценте привитых.

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Сообщается, что речь идет о сферах торговли, образования, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ, а также общепита и развлекательных центров.

Ранее в Пермском крае были введены QR-коды для посещения театров, кино и концертов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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