В Пермском крае обязали предприятия привить 80% сотрудников от COVID-19

Ряд предприятий Пермского края должны будут привить 80% сотрудников до 1 декабря по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники, переболевшие коронавирусом на более 6 месяцев назад, будут учитываться в проценте привитых.