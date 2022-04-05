В Пермском крае несовершеннолетние жестоко избили 12-летнюю девочку

В Пермском крае ведется проверка после того как в интернете появился видеоролик с избиением школьницы, сообщает РЕН ТВ» со ссылкой на следственные органы.

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Насилие произошло 31 марта в городе Березники. На кадрах видно, как 12-летнюю девочку окружает толпа. На видео запечатлен момент, как школьницу повалили на землю и по очереди пинают ногами. Одна из нападавших кричала: «Матвея не люби».

Предполагается, что инцидент произошел из-за ревности.

Ранее фельдшера одной из тобольских школ суд оштрафовал на пять тысяч рублей за избиение 12-летнего школьника или совершение иных насильственных действий, который отказался сдавать тест на туберкулез, в связи с наличием медотвода.

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ФОТО: pixabay.com
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