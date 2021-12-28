СК проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в кировском детском саду

Отмечается, что после сообщения о происшествии на место выехали сотрудники следственного управления. После проведения проверки будет принято процессуальное решение. По данным источника, ее результаты находятся на личном контроле прокурора области.

Ранее житель Кирова разместил в социальной сети видео, снятое из окна дома, на котором зафиксировано, что воспитательница частного детского сада грубо оттаскивает ребенка в сторону, когда дети возвращаются с прогулки. По сообщениям автора видео, перед этим женщина ударила ребенка по лицу.