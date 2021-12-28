Избившую школьника за отказ от теста медработницу оштрафовали в Тобольске

По данным источника, в октябре 2021 года медработница ходила за ребенком, пыталась силой завести его в медкабинет, причинив ему боль. После происшествия школьник, плача, прибежал домой раздетый.

Сообщается, что в материалах дела имеется заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что на теле мальчика были обнаружены повреждения: кровоподтеки на спине, лбу и левой голени. Отмечается, что они не причинили вред здоровью ребенка.

В пресс-службе добавили, что обвиняемая не признала свою вину и не извинилась перед потерпевшей стороной.