Избившую школьника за отказ от теста медработницу оштрафовали в Тобольске

Фельдшера одной из тобольских школ суд оштрафовал на пять тысяч рублей за избиение 12-летнего школьника или совершение иных насильственных действий, который отказался сдавать тест на туберкулез, в связи с наличием медотвода. Об этом сообщает официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Решение суда еще не вступило в силу.

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По данным источника, в октябре 2021 года медработница ходила за ребенком, пыталась силой завести его в медкабинет, причинив ему боль. После происшествия школьник, плача, прибежал домой раздетый.

Сообщается, что в материалах дела имеется заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что на теле мальчика были обнаружены повреждения: кровоподтеки на спине, лбу и левой голени. Отмечается, что они не причинили вред здоровью ребенка.

В пресс-службе добавили, что обвиняемая не признала свою вину и не извинилась перед потерпевшей стороной.

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ФОТО: pixabay.com
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