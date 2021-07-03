В период с 2011 по 2023 год социальная инфраструктура Москвы пополнится тысячей объектов - Бочкарёв

К 2024 году в Москве будет построено порядка 1000 социальных объектов, начиная с 2011 года, рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках X Московского урбанистического форума.

Москва подтвердила соответствие мировым стандартам по уровню жизни и развитию города

«Строительство социальных объектов остаётся приоритетным направлением градостроительного развития столицы. С 2011 года в городе было возведено 719 таких объектов различного назначения, что позволяет москвичам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества недалеко от дома», – отметил Бочкарёв.

По словам лавы Строительного комплекса еще 276 социальных объектов планируется построить к 2024 году.

Также заместитель мэра напомнил, что Москва вышла на 2 место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).

Ранее заместитель Мэра сообщал, что каждый шестой столичный детский сад построен в течение последних 10 лет. Также с 2011 года в Москве построено более 300 детских садов и 113 новых школ.

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ФОТО: Информационный Центр Правительства Москвы
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