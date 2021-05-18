Москва подтвердила соответствие мировым стандартам по уровню жизни и развитию города
Москва признана соответствующей мировым требованиям к уровню жизни и развитию города. Она прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, независимые эксперты оценивали город по 68 показателям, куда вошли в частности экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.
ISO 37120 — международный стандарт, устанавливающий ключевые показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или сейчас делают это более 100 городов в 35 странах мира, в том числе такие мегаполисы, как Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.
«Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания», - отметила Сергунина, подчеркнув, что полученный сертификат свидетельствует о том, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития.
Получение такого сертификата служит отправной точкой для того, чтобы подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO 37122-2019 «Умные города» и 37123-2019 «Жизнестойкие города».
Уже подтвержденный Москвой стандарт учитывает большинство показателей, указывающих на стремление города к достижению целей устойчивого развития ООН — от эффективности использования ресурсов до уровня развития городской инфраструктуры и систем городского управления. Наличие такого сертификата у Москвы способствует тому, что российская столица воспринимается международными рейтинговыми агентствами и экспертами как город, стремящийся к открытости данных по международным стандартам, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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