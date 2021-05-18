Москва подтвердила соответствие мировым стандартам по уровню жизни и развитию города

Москва признана соответствующей мировым требованиям к уровню жизни и развитию города. Она прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, независимые эксперты оценивали город по 68 показателям, куда вошли в частности экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.

ISO 37120 — международный стандарт, устанавливающий ключевые показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или сейчас делают это более 100 городов в 35 странах мира, в том числе такие мегаполисы, как Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.

«Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания», - отметила Сергунина, подчеркнув, что полученный сертификат свидетельствует о том, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития.