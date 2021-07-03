Андрей Бочкарёв: Москва входит в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан

Исследователи проанализировали данные 16 городов, в том числе 9 мировых столиц сопоставимых с Москвой. В результате Москва набрала в общей сумме 62 балла.

«Важно, что в рейтинге учтена не только статистика и мнения экспертов в сфере урбанистики, но и мнения самих жителей оцениваемых городов. В рамках исследования эксперты BCG проанализировали более 3 млн ответов, полученных в ходе опроса 25 тыс. жителей всех 16 городов. Это говорит о том, что москвичи поддерживают основные аспекты реализуемой градостроительной политики и позитивно оценивают изменения, происходящие в городе», - сказал Андрей Бочкарёв.

По словам главы Строительного комплекса, в городе также формируются районы с принципиально новым качеством жизни, с современным и комфортным жильем, качественной архитектурой, транспортной инфраструктурой, рабочими местами, социальными объектами и местами для отдыха и проведения досуга.

Андрей Бочкарёв отметил масштабную работу по улучшению транспортной инфраструктуры и реализацию программы реновации.

«Благодаря программе порядка 1 млн. москвичей получат новые комфортные квартиры, а на месте более чем 5 тыс. старых ветхих домов появятся современные благоустроенные кварталы, обеспеченные социальной инфраструктурой и необходимыми сервисами», - напомнил глава Строительного комплекса.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва признана соответствующей мировым требованиям к уровню жизни и развитию города. Она прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества».

