Андрей Бочкарёв: Москва входит в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан
По доле довольных качеством жизни горожан Москва вошла в топ-5 мегаполисов мира. Такие данные приводит международная компания BCG, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Москва вышла на третье место среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью горожан после Нью-Йорка и Лондона. Это, конечно, результат работы Правительства Москвы не только в части строительства, но во всех сферах - здравоохранения, образования, благоустройства территорий, создания систем безопасности», - отметил Андрей Бочкарёв в ходе X Московского урбанистического форума.
Исследователи проанализировали данные 16 городов, в том числе 9 мировых столиц сопоставимых с Москвой. В результате Москва набрала в общей сумме 62 балла.
«Важно, что в рейтинге учтена не только статистика и мнения экспертов в сфере урбанистики, но и мнения самих жителей оцениваемых городов. В рамках исследования эксперты BCG проанализировали более 3 млн ответов, полученных в ходе опроса 25 тыс. жителей всех 16 городов. Это говорит о том, что москвичи поддерживают основные аспекты реализуемой градостроительной политики и позитивно оценивают изменения, происходящие в городе», - сказал Андрей Бочкарёв.
По словам главы Строительного комплекса, в городе также формируются районы с принципиально новым качеством жизни, с современным и комфортным жильем, качественной архитектурой, транспортной инфраструктурой, рабочими местами, социальными объектами и местами для отдыха и проведения досуга.
Андрей Бочкарёв отметил масштабную работу по улучшению транспортной инфраструктуры и реализацию программы реновации.
«Благодаря программе порядка 1 млн. москвичей получат новые комфортные квартиры, а на месте более чем 5 тыс. старых ветхих домов появятся современные благоустроенные кварталы, обеспеченные социальной инфраструктурой и необходимыми сервисами», - напомнил глава Строительного комплекса.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва признана соответствующей мировым требованиям к уровню жизни и развитию города. Она прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества».
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