В Пензенской области пьяный чиновник нарвался на скандал с гаишниками
Зампредседателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов устроил скандал местным сотрудникам ДПС. Чиновник, находясь в нетрезвом состоянии, решил выяснить отношения с гаишниками, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Золотаревка Пензенской области. Беспалов, будучи нетрезвым, передал управление своим автомобилем Mitsubishi женщине – 31-летней Екатерине. Сотрудники ДПС, остановив машину, установили, что и дама также подшофе.
Гаишники составили на женщину протокол за вождение в нетрезвом виде, а на Беспалова — за передачу ей управления транспортным средством, cообщает LENTA.RU. В ответ Беспалов решил запугать гаишников увольнением.
Сообщается, что суд в отношении нарушителей состоится в марте.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, как большие суммы взяток влияют на водителей. Он также заметил, что люди, которые заботятся о своем имидже «давно приняли для себя решение никогда не садиться за руль в пьяном виде».
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