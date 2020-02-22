В Пензенской области пьяный чиновник нарвался на скандал с гаишниками

Гаишники составили на женщину протокол за вождение в нетрезвом виде, а на Беспалова — за передачу ей управления транспортным средством, cообщает LENTA.RU. В ответ Беспалов решил запугать гаишников увольнением.

Сообщается, что суд в отношении нарушителей состоится в марте.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, как большие суммы взяток влияют на водителей. Он также заметил, что люди, которые заботятся о своем имидже «давно приняли для себя решение никогда не садиться за руль в пьяном виде».





