Пьяный водитель стал причиной ДТП с 13 машинами в Петербурге
В Петербурге ДТП произошло с участием 13 машин. Как сообщает Интерфакс, причиной стал водитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В ГИБДД отметили, что проведенный тест показал наличие алкоголя (0,518 мг/л) в организме мужчины.
Авария произошла на Выборгском шоссе. Отмечается, что Audi, в которой находился пьяный мужчина, в результате столкновения с Mercedes выехала за разделительную полосу, где по касательной задел 13 автомобилей.
В результате пострадали два человека, оба находились в машине Audi. У них диагностированы травмы средней тяжести.
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