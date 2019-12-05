Пьяный водитель стал причиной ДТП с 13 машинами в Петербурге

В ГИБДД отметили, что проведенный тест показал наличие алкоголя (0,518 мг/л) в организме мужчины.

Авария произошла на Выборгском шоссе. Отмечается, что Audi, в которой находился пьяный мужчина, в результате столкновения с Mercedes выехала за разделительную полосу, где по касательной задел 13 автомобилей.

В результате пострадали два человека, оба находились в машине Audi. У них диагностированы травмы средней тяжести.

