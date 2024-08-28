В Пензенской области назвали ложью информацию о диверсантах ВСУ в регионе
Информацию о нахождении в Пензенской области группы украинских диверсантов глава Вадинского района Михаил Буслаев назвал ложью. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, иностранные источники распространяют подобные сведения. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие и не передавать дальше непроверенные и ложные данные.
Буслаев также напомнил, что за публичное распространение ложной информации о ходе СВО грозит уголовная ответственность.
Ранее власти Саратовской области опровергли информацию о проникновении украинской ДРГ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пензенской области назвали ложью информацию о диверсантах ВСУ в регионе
- Экономист Зубец: В Россию начнут завозить трудовых мигрантов из КНДР и Индии
- СМИ: На Дурова подали в суд за насилие над ребенком
- В 22 регионах России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила
- СМИ: Бывший российский завод Volkswagen распродает комплектующие для несобранных авто
- В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
- Гарри Кейн получил «Золотую бутсу»
- В Госдуме предупредили о новых штрафах за высадку инвалидов I группы из транспорта с 1 сентября
- Песков: Решение Киева не продлевать договор о транзите газа навредит Европе
- Песков опроверг сообщения об отправке призывников в Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru