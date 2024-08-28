В Пензенской области назвали ложью информацию о диверсантах ВСУ в регионе

По его словам, иностранные источники распространяют подобные сведения. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие и не передавать дальше непроверенные и ложные данные.

Буслаев также напомнил, что за публичное распространение ложной информации о ходе СВО грозит уголовная ответственность.

Ранее власти Саратовской области опровергли информацию о проникновении украинской ДРГ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

