В Пенсионном фонде рассказали об уменьшении числа пенсионеров в России
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в 2020 году из-за увеличения пенсионного возраста пенсионеров в стране станет меньше на 800 тысяч. Выход этих людей на заслуженный отдых отложится, пишет «Российская газета».
Вместе с тем Дроздов отметил, что увеличилось и число тех, кто уйдет на пенсию досрочно. Это произойдет, например, за счет многодетных матерей — с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей, отмечает Ura.ru.
В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в 2024 году в России поэтапно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Ранее Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, при каких условиях пенсии в России могут вырасти сверх плана ПФР.
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