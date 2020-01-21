В Пенсионном фонде рассказали об уменьшении числа пенсионеров в России

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в 2020 году из-за увеличения пенсионного возраста пенсионеров в стране станет меньше на 800 тысяч. Выход этих людей на заслуженный отдых отложится, пишет «Российская газета».

Вместе с тем Дроздов отметил, что увеличилось и число тех, кто уйдет на пенсию досрочно. Это произойдет, например, за счет многодетных матерей — с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей, отмечает Ura.ru.

В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в 2024 году в России поэтапно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.