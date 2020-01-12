Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка

Он также указал на условия, которые сделают систему собственных пенсионных накоплений интересной для граждан. Рязанский подчеркнул, что схема может быть интересна и гражданину, и государству, если правила игры не будут меняться, а в случае их ухудшения, государство все риски возьмет на себя.

«Что не подлежит сомнению? Что накопительная схема нужна. Человек за время трудовой деятельности за счет заработной платы вместе с работодателем (крайне желательно, чтобы работала корпоративная модель взаимоотношений) создавали дополнительные пенсионные накопления.

Но есть определенные условия. Во-первых, накопления должны быть добровольными. Во-вторых, должны поддерживаться работодателем. В-третьих, человек должен в течение трудовой жизни управлять этим капиталом и постоянно участвовать в отслеживании того, каким образом этот капитал используется на благо государства и самого человека. В-четвертых, будущий пенсионер должен сам определять, когда ему получить этот капитал. Это же отложенная заработная плата! Поэтому, когда государство вводит какие-то ограничения, дополнительное налогообложение, это вызывает тревогу – если человек не будет сам управлять капиталом, государство может опять поменять правила игры. Следующее важное условие – программа должна быть рассчитана на десятилетия и не подвергаться никаким изменениям, особенно в сторону ухудшения, в течение трудового цикла человека. Если государство будет брать риски на себя, то и система пенсионных накоплений будет пользоваться доверием. Наконец, накопительная система должна приносить больший доход, чем банковская система депозитов. Тогда система будет полезна и человеку, и государству, у него появятся дешевые деньги, которые можно будет вкладывать в экономику», - пояснил политик.

Ранее заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН дал рекомендации по выбору пенсионной системы.

