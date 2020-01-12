Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений.
Новaя пенсионнaя схемa позволит грaждaнaм выбрaть вaриaнт выплaты денежных средств. Об этом зaявил первый зaмглaвы Центробaнкa РФ Сергей Швецов, пишет Газета.ру. По его словaм, по зaвершении нaкопительной фaзы у человекa будет выбор — получить нaкопления все целиком срaзу, зaплaтив подоходный нaлог в рaзмере 13%, или приобрести пожизненный пенсионный плaн.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что предлагаемая Центробанком РФ схема пенсионных выплат еще не утверждена окончательно, ее не обсуждали ни в экспертном сообществе, ни в Совфеде.
«Надо заканчивать выдавать на гора отрывочные предложения, которые не содержат целостную картину того, что хотят видеть люди, откладывая свои деньги. Тем более, когда речь идет об «очищенных» деньгах, с которых человек уже заплатил НДФЛ. Эти деньги не должны облагаться НДФЛ дважды. Только тогда люди поверят в истинность намерений государства», - раскритиковал предложение Центробанка сенатор.
Он также указал на условия, которые сделают систему собственных пенсионных накоплений интересной для граждан. Рязанский подчеркнул, что схема может быть интересна и гражданину, и государству, если правила игры не будут меняться, а в случае их ухудшения, государство все риски возьмет на себя.
«Что не подлежит сомнению? Что накопительная схема нужна. Человек за время трудовой деятельности за счет заработной платы вместе с работодателем (крайне желательно, чтобы работала корпоративная модель взаимоотношений) создавали дополнительные пенсионные накопления.
Но есть определенные условия. Во-первых, накопления должны быть добровольными. Во-вторых, должны поддерживаться работодателем. В-третьих, человек должен в течение трудовой жизни управлять этим капиталом и постоянно участвовать в отслеживании того, каким образом этот капитал используется на благо государства и самого человека. В-четвертых, будущий пенсионер должен сам определять, когда ему получить этот капитал. Это же отложенная заработная плата! Поэтому, когда государство вводит какие-то ограничения, дополнительное налогообложение, это вызывает тревогу – если человек не будет сам управлять капиталом, государство может опять поменять правила игры. Следующее важное условие – программа должна быть рассчитана на десятилетия и не подвергаться никаким изменениям, особенно в сторону ухудшения, в течение трудового цикла человека. Если государство будет брать риски на себя, то и система пенсионных накоплений будет пользоваться доверием. Наконец, накопительная система должна приносить больший доход, чем банковская система депозитов. Тогда система будет полезна и человеку, и государству, у него появятся дешевые деньги, которые можно будет вкладывать в экономику», - пояснил политик.
Ранее заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН дал рекомендации по выбору пенсионной системы.
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