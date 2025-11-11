«Это вопрос договора. Человек поступает в медицинский вуз, если он хочет учиться на бюджете, государство потом ему предлагает отработать эти деньги, потому что в системе здравоохранения не хватает врачей. С точки зрения государства и с точки зрения человека, который идет учиться на бюджет, это вполне обоснованная мера. С другой стороны, можно пойти на платное отделение или поступить в частный медицинский вуз и не проходить отработку. Вместе с тем сомневаюсь, что отработка соответствует представлению о том, что в России бесплатное образование, с тем же успехом можно отрабатывать и школу. Идеальная модель не построена на обязательности: человек поступает, учится на гранты, которые где-то находит, а потом он выбирает место работы там, где себя видит, а не там, где нужно государству. Понятно, что врачей сильнее всего не хватает в отдаленных районах, могут ввести распределение, которое было в советское время», — сказал Менделевич.

По мнению собеседника НСН, такая практика отпугнет часть будущих медиков.

«Думаю, что обязательная отработка отпугнет часть абитуриентов, но это не значит, что дефицит кадров увеличится. Повторюсь, человек может учиться платно или выбрать частный вуз. Однако дальше государство может принять решение, обязывающее даже выпускников частных вузов какое-то время отработать в государственном учреждении, но пока такого нет», — подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что штрафы за отказ отрабатывать по специальности приведут к оттоку студентов-медиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

