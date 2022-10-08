В ПДД закрепили новый сигнал светофора
Новый сигнал светофора, информирующий о движении пешеходов, появится на российских дорогах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
Сигнал в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета предназначен для водителей. Он сообщает, что на пешеходном переходе, в сторону которого поворачивает автомобилист, разрешено движение пешеходам.
Ранее подобные сигналы применялись в некоторых российских городах, однако они не были прописаны в правилах дорожного движения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено
- В Минобороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах
- В ПДД закрепили новый сигнал светофора
- СМИ: Британия испугалась «минирования» своих трубопроводов Россией
- Посол ЛНР: НАТО не будет брать Украину под свою защиту
- Представитель Эрдогана выразил надежду на возобновление диалога России и Украины
- В Саудовской Аравии заявили, что сократят нефтедобычу не во вред США
- СМИ: Американский самолет летал над местом ЧП у «Северного потока-2»
- Эксперт: На некоторых смартфонах прекратит работать WhatsApp
- Зеленский назвал южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru