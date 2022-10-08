Сигнал в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета предназначен для водителей. Он сообщает, что на пешеходном переходе, в сторону которого поворачивает автомобилист, разрешено движение пешеходам.

Ранее подобные сигналы применялись в некоторых российских городах, однако они не были прописаны в правилах дорожного движения.

