«Коммерсант»: В парфюмерии Avon нашли листовки в поддержку ВСУ

Полиция и Следственный комитет проводят доследственную проверку по поводу распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку Русского добровольческого корпуса (запрещен в России и признан террористической организацией) и ВСУ, пишет «Коммерсант».

Поводом для проверки стал обычный заказ. Мужчина из Москвы заказал жене в подарок два набора, один из них приехал во вскрытой упаковке, там он обнаружил листовки с осуждением СВО и поддержкой экстремистов. Во второй целой упаковке также были обнаружены подобные материалы.

После этого мужчина обратился в полицию, которая выяснила, что духи с листовками изготовили в Польше. Собеседники "Коммерсанта" в силовых структурах говорят, что собранных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела, осталось определиться со статьей.