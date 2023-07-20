«Коммерсант»: В парфюмерии Avon нашли листовки в поддержку ВСУ
Полиция и Следственный комитет проводят доследственную проверку по поводу распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку Русского добровольческого корпуса (запрещен в России и признан террористической организацией) и ВСУ, пишет «Коммерсант».
Поводом для проверки стал обычный заказ. Мужчина из Москвы заказал жене в подарок два набора, один из них приехал во вскрытой упаковке, там он обнаружил листовки с осуждением СВО и поддержкой экстремистов. Во второй целой упаковке также были обнаружены подобные материалы.
После этого мужчина обратился в полицию, которая выяснила, что духи с листовками изготовили в Польше. Собеседники "Коммерсанта" в силовых структурах говорят, что собранных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела, осталось определиться со статьей.
Ранее в России возбудили уголовные дела против 178 иностранных граждан, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских Вооружённых сил (ВСУ), сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что речь идёт о гражданах более 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы, Финляндии, Франции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Болгарии, Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии. В СК РФ добавили, что в рамках расследования ела о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ за последние две недели были заочно предъявлены обвинения ещё 18 иностранцам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники
- Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
- Хакеры узнали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту
- ABC: Наемник из Австралии пожаловался на некомпетентность командиров ВСУ
- Марочко: Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении
- «Коммерсант»: В парфюмерии Avon нашли листовки в поддержку ВСУ
- «Ведомости»: В России запустят «школу учителей»
- В убийстве 11-летнего подростка в Москве признался его друг
- Япония нарастила импорт зерновых из России на 509,7%
- Politico: Запад переориентируется с поставок военной техники Киеву на ее ремонт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru