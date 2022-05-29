В Ozon зафиксировали повышение спроса на комплекты чемоданов

Пользователи маркетплейса Ozon с приближением лета стали чаще заказывать комплекты чемоданов. Спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Газета.ru.

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«Средний чек комплекта чемоданов при этом держится на уровне прошлого года и составляет порядка 9000 руб. Самым популярным вариантом на площадке в мае стал комплект из трех легких пластиковых чемоданов на 4-х колесах — от небольшого, для ручной клади, до большого «семейного» чемодана», — пояснили представители платформы.

У россиян спросом пользуются черные и синие текстильные чемоданы на двух колесах для ручной клади и более стильные модели – светлый с кожаными ремешками, а также ярко-оранжевый чемодан, который будет «сразу заметен на багажной ленте».

Также в мае стали в два раза чаще покупать рюкзаки, прежде всего вместительную модель черного цвета объемом 29 л с USB-портом. Путешественники в 2,6 раза чаще в мае покупали маски для путешествий и на 81% — подушки на шею.

Ранее стало известно, что россияне, планируя летний отпуск, часто рассматриваю направления, которые на протяжении последних десятилетий завоевали репутацию среди граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис поездок и путешествий «Туту.ру».

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ФОТО: pixabay.com
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