Россияне для летнего отдыха выбирают советские курорты
Россияне, планируя летний отпуск, часто рассматриваю направления, которые на протяжении последних десятилетий завоевали репутацию среди граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис поездок и путешествий «Туту.ру».
Это, например, Минеральные Воды или Сочи, а из зарубежья – Грузия. Кроме того, высоким спросом традиционно отличаются Москва, Санкт-Петербург и Турция.
В настоящее время доля российских направлений составляет 87%, зарубежных - 13%, тогда как год назад доля зарубежных направлений была около 4%.
Напомним, цены на туристических направлениях внутри России к лету вырастут на 20-30 процентов. Увеличение цен перед летом — стандартная ситуация в сфере туризма.
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