Россияне для летнего отдыха выбирают советские курорты

Это, например, Минеральные Воды или Сочи, а из зарубежья – Грузия. Кроме того, высоким спросом традиционно отличаются Москва, Санкт-Петербург и Турция.

В настоящее время доля российских направлений составляет 87%, зарубежных - 13%, тогда как год назад доля зарубежных направлений была около 4%.

Напомним, цены на туристических направлениях внутри России к лету вырастут на 20-30 процентов. Увеличение цен перед летом — стандартная ситуация в сфере туризма.

