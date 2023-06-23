Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

Причиной массового отравления шаурмой в Братске оказалось просроченное куриное мясо, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области.

Число погибших от отравления сидром в Самарской области возросло до 12

Отмечается, что его без документов поставляли красноярские бизнесмены.

«По результатам лабораторных исследований [...] обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице», - говорится в сообщении ведомства.

Поставщиков установили благодаря цифровым инструментам Россельхознадзора.

«Cписано более 30 тонн продукции, при этом в системе «ВетИС» отсутствуют документы, подтверждающие ее направление на утилизацию или уничтожение», - также отмечается в релизе.

Сообщается, что предприниматель на сегодняшний день заблокирован в системе.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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