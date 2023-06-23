Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске
23 июня 202315:38
Причиной массового отравления шаурмой в Братске оказалось просроченное куриное мясо, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области.
Отмечается, что его без документов поставляли красноярские бизнесмены.
«По результатам лабораторных исследований [...] обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице», - говорится в сообщении ведомства.
Поставщиков установили благодаря цифровым инструментам Россельхознадзора.
«Cписано более 30 тонн продукции, при этом в системе «ВетИС» отсутствуют документы, подтверждающие ее направление на утилизацию или уничтожение», - также отмечается в релизе.
Сообщается, что предприниматель на сегодняшний день заблокирован в системе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: ситуация с распространением чумы в Монголии находится на контроле
- ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С
- В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина Хецоидзе
- Медведев пообещал отомстить Дуде за наезд на Россию
- МИД: Россия ввела ответные меры на 11-й пакет санкций ЕС
- Вооруженные силы РФ поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ
- Телеграм: Самострелы «Леопардов» и смерть «Титана»
- В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
- Сальдо заявил об ударе ВСУ по Геническу и Скадовску ракетами Storm Shadow
- Директор Нагиева опровергла слухи об эмиграции телеведущего
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru