Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

Отмечается, что его без документов поставляли красноярские бизнесмены.

«По результатам лабораторных исследований [...] обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице», - говорится в сообщении ведомства.

Поставщиков установили благодаря цифровым инструментам Россельхознадзора.

«Cписано более 30 тонн продукции, при этом в системе «ВетИС» отсутствуют документы, подтверждающие ее направление на утилизацию или уничтожение», - также отмечается в релизе.

Сообщается, что предприниматель на сегодняшний день заблокирован в системе.