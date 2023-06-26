Школьники массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге
Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку информации о госпитализации в медучреждение учеников гимназии №92 Выборгского района, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл после посещения школьниками одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова. В больницу дети попали с признаками отравления после посещения.
«В случае выявления нарушений по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - указали в прокуратуре Северной столицы.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в больницу попали три девятиклассника, симптомы отравления зафиксированы у 43 подростков, а также у присутствовавших на выпускном педагогов и родителей.
Ранее в Братске Иркутской области 101 человек отравился шаурмой, возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru