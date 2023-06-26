Школьники массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге

В сообщении говорится, что инцидент произошёл после посещения школьниками одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова. В больницу дети попали с признаками отравления после посещения.

«В случае выявления нарушений по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - указали в прокуратуре Северной столицы.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в больницу попали три девятиклассника, симптомы отравления зафиксированы у 43 подростков, а также у присутствовавших на выпускном педагогов и родителей.

Ранее в Братске Иркутской области 101 человек отравился шаурмой, возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».