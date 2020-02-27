В «Отцовском комитете» рассказали, что детей нельзя бить по попе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Антирекорд по алиментам: Кто погасит многомиллиардные долги перед брошенными детьми?»

Сумма алиментных долгов россиян по итогам прошлого года составила более 150 млрд рублей и оказалась рекордной. За семь лет долги по алиментам выросли в восемь раз. Под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников, средняя сумма долга которых составляет 189 тысяч рублей.

Со-основатель общественного движения «Международный отцовский комитет» Андрей Голицын рассказал, что иногда алименты вынуждены платить и мамы.