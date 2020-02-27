В «Отцовском комитете» рассказали, что детей нельзя бить по попе
Со-основатель общественного движения «Международный отцовский комитет» Андрей Голицын рассказал, за что лишают родительских прав женщин.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Антирекорд по алиментам: Кто погасит многомиллиардные долги перед брошенными детьми?»
Сумма алиментных долгов россиян по итогам прошлого года составила более 150 млрд рублей и оказалась рекордной. За семь лет долги по алиментам выросли в восемь раз. Под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников, средняя сумма долга которых составляет 189 тысяч рублей.
Со-основатель общественного движения «Международный отцовский комитет» Андрей Голицын рассказал, что иногда алименты вынуждены платить и мамы.
«Разные бывают ситуации. В одном случае мама, лишенная родительских прав по причине алкоголизма и наркомании, платила алименты бывшему мужу, который воспитывал двух дочерей. В другом случае женщину лишили права жить со своим ребенком, потому что ее дочь рассказала в суде, что мама бьет ее по попе за любой самый незначительный проступок. Детей вообще нельзя быть по попе. И мальчиков, и девочек. Попадете в область крестца и повредите позвоночник», - добавил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН основатель Алиментного фонда, правозащитница, юрист Екатерина Гордон рассказала подробности того, кому собирается помогать ее организация. «Мои клиенты – нищие беременные российские женщины вне брака. На мой взгляд, это самая незащищенная группа», - сообщила Гордон.
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