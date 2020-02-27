Гордон заявила, что поможет нищим беременным женщинам

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Антирекорд по алиментам: Кто погасит многомиллиардные долги перед брошенными детьми?»

Сумма алиментных долгов россиян по итогам прошлого года составила более 150 млрд рублей и оказалась рекордной. За семь лет долги по алиментам выросли в восемь раз. Под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников, средняя сумма долга которых составляет 189 тысяч рублей.

Основатель Алиментного фонда, правозащитница, юрист Екатерина Гордон рассказала подробности того, кому собирается помогать ее организация.

«Это благотворительная организация, которая называется «Алиментный фонд». Мы на деньги благотворителей выбираем кандидата и поддерживаем тех женщин, которым тяжело. Речь о женщинах, которые находятся в состоянии беременности, нищих, небогатых женщинах. Беременная женщина вне брака не имеет никаких прав на алименты. В период, пока она беременна, мы хотим оказывать ей поддержку в размере прожиточного минимума. Проблем миллион, но мы решили начать с малого, именно с этой ниши, именно с этой группы. В контексте работы стало понятно, что нужно делать дальше. Мои клиенты – нищие беременные российские женщины вне брака. На мой взгляд, это самая незащищенная группа. Мы перестанем существовать, когда государством будет решен этот юридический казус о женщинах, не состоящих в браке», - добавила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Екатерина Гордон заявила, что на плечах юристов лежит бремя вины за невыплаченные алименты. «Адвокаты пользуются различными лазейками и ставят перед собой задачу скрыть доходы мужа», - отметила она.

