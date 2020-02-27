Гордон обвинила юристов в сокрытии доходов алиментщиков

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Антирекорд по алиментам: Кто погасит многомиллиардные долги перед брошенными детьми?»

Сумма алиментных долгов россиян по итогам прошлого года составила более 150 млрд рублей и оказалась рекордной. За семь лет долги по алиментам выросли в восемь раз. Под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников, средняя сумма долга которых составляет 189 тысяч рублей.

Основатель Алиментного фонда, правозащитница, юрист Екатерина Гордон заявила, что на плечах юристов лежит бремя вины за невыплаченные алименты.

«Согласно статистике, дети после разводов чаще всего остаются у мамы, она и несет все сопутствующие расходы. Но юристы пользуются различными лазейками и ставят перед собой задачу скрыть доходы мужа. Хотя должны как нормальные люди, стараться сказать – "это же ваши дети!" Суд не учитывает качество и уровень жизни, он может за обслуживание квартиры платить 30 тысяч, а бывшей жене показать справку, что он зарабатывает 10 тысяч», - заключила она.

По оценкам экспертов сегодня в России получают алименты около 2 млн детей, при этом средние ежемесячные выплаты на ребёнка составляют всего 7500 тысяч рублей. Существуют разные версии того, какие причины привели к такой ситуации: от плохой работы механизмов взыскания алиментов, до низких зарплат людей, вынужденных их платить.

