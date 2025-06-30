Запрет на работу мигрантов из КНДР призвали отменить
Все работодатели мечтают о работниках из Северной Кореи, они очень исполнительные, честные, не пьют, заявил НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
Сегодня законным образом гражданин КНДР в России работать никак не может, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Сегодня законным образом гражданин КНДР в России работать никак не может. Есть обходный вариант, которым пользуются. У нас по закону студенты очного отделения могут работать, чтобы обеспечивать себе расходы на учебу и так далее. Поэтому некоторые делают именно так, но это небольшое количество. Я считаю, что мы должны отменить эти санкции в отношении КНДР, они бы организовали сюда миллион человек, закрыли бы огромные потребности на крупных объектах. Все работодатели мечтают о работниках из Северной Кореи, они очень исполнительные, честные, не пьют», - рассказал он.
Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох подтвердил, что работодатели с удовольствием бы наняли легально работников из КНДР.
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