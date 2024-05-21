«Сложно конкурировать»: Что нужно для коммерческого успеха российского аналога iPhone

«Такая большая пауза, потому что «Р-ФОН» сегодня доступен для покупки корпоративным клиентам. Он нацелен именно на этот сектор. Корпорации, компании уже активно изучают возможность покупки смартфона. Для рентабельности речь должна идти о десятках тысяч продаж на корпоративном рынке. Тогда он будет коммерчески успешен. Это вполне возможно, так как интерес большой со стороны компаний и пользователей. В компании уже говорили, что цена будет составлять менее 39 тысяч рублей. В России отсутствуют свои комплектующие, они просто не производятся. Сегодня все российские смартфоны производятся из иностранных комплектующих. Чтобы появились российские комплектующие, необходимо достаточное количество инвестиций, поддержки от государства. Плюс важен рынок сбыта. Только российского рынка для реализации может не хватить», - рассказал он.

При этом, по его словам, российский аналог не сможет конкурировать с системами iOS и Android на начальных этапах.

«Очевидно, что смартфон находится в самом начале жизненного цикла, пока ему будет очень сложно конкурировать с иностранными решениями, с американскими операционными системами, потому что наполненность приложениями будет существенно отличаться от iOS и Android. Но при этом внутри «Р-ФОН» будет возможно запускать привычные приложения от Android. Если запуск сторонних приложений не противоречит положениям компаний о безопасности, то это будет доступно и им. Запуск этих приложений нуждается в проверке, потому что мы знаем случаи, когда таким образом проникали небезопасные приложения. В целом это здорово, что у нас появляются продукты, которые не боятся выходить на рынок. Вопрос только в том, что насколько общество будет готово принимать это на начальном этапе. Тут главное начать», - заключил собеседник НСН.

Российский смартфон «Р-ФОН» не предназначен для массовой аудитории, он может заинтересовать чиновников и госслужащих, заявил ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».

