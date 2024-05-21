«Сложно конкурировать»: Что нужно для коммерческого успеха российского аналога iPhone
Владимир Зыков заявил НСН, что десятки тысяч продаж «Р-ФОН» на рынке вполне реальны, это уже сделает проект рентабельным.
Российский аналог iPhone «Р-ФОН» уже доступен для коммерческих пользователей, десятки тысяч продаж позволят проекту стать рентабельным, заявил НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он отметил высокий интерес и обычных пользователей к российской новинке.
Российский смартфон «Р-ФОН» на отечественной операционной системе «РОСА» поступит в розничную продажу в 2025 году, рассказал руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) Владимир Зыков. Смартфон представили в декабре 2023 года. В апреле в соцсетях появились объявления от частных лиц о продаже «Р-ФОНа» за 10 млн рублей. В реальности производитель («Рутек») стоимость не раскрывает, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.
«Такая большая пауза, потому что «Р-ФОН» сегодня доступен для покупки корпоративным клиентам. Он нацелен именно на этот сектор. Корпорации, компании уже активно изучают возможность покупки смартфона. Для рентабельности речь должна идти о десятках тысяч продаж на корпоративном рынке. Тогда он будет коммерчески успешен. Это вполне возможно, так как интерес большой со стороны компаний и пользователей. В компании уже говорили, что цена будет составлять менее 39 тысяч рублей. В России отсутствуют свои комплектующие, они просто не производятся. Сегодня все российские смартфоны производятся из иностранных комплектующих. Чтобы появились российские комплектующие, необходимо достаточное количество инвестиций, поддержки от государства. Плюс важен рынок сбыта. Только российского рынка для реализации может не хватить», - рассказал он.
При этом, по его словам, российский аналог не сможет конкурировать с системами iOS и Android на начальных этапах.
«Очевидно, что смартфон находится в самом начале жизненного цикла, пока ему будет очень сложно конкурировать с иностранными решениями, с американскими операционными системами, потому что наполненность приложениями будет существенно отличаться от iOS и Android. Но при этом внутри «Р-ФОН» будет возможно запускать привычные приложения от Android. Если запуск сторонних приложений не противоречит положениям компаний о безопасности, то это будет доступно и им. Запуск этих приложений нуждается в проверке, потому что мы знаем случаи, когда таким образом проникали небезопасные приложения. В целом это здорово, что у нас появляются продукты, которые не боятся выходить на рынок. Вопрос только в том, что насколько общество будет готово принимать это на начальном этапе. Тут главное начать», - заключил собеседник НСН.
Российский смартфон «Р-ФОН» не предназначен для массовой аудитории, он может заинтересовать чиновников и госслужащих, заявил ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума разрешила продажу алкогольных напитков на верандах кафе
- ФАС оштрафует дочернюю компанию «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо
- Житель Пермского края получил 12 лет строго режима за сотрудничество с ВСУ
- Экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18%
- «Новокузнецкого монстра» Спесивцева признали виновным в 15 убийствах
- Футболист Кроос покинет ФК «Реал» в конце сезона
- Онколог Черемушкин: У жены президента Сирии есть шансы на излечение от лейкемии
- Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине
- Один человек погиб из-за сильной турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур
- ЕС не будет просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru