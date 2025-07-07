Готовы, но пока рано: Когда откроются аэропорты на юге России
Аэропорт Симферополя не откроется до тех пор, пока не будет 100% гарантий безопасности полета гражданских судов в регионе, сказал НСН Роман Гусаров.
Временно закрытые аэропорты юга России продолжают функционировать, они готовы в любое время принять самолет, сказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Власти Крыма и Росавиация ранее обсудили вопросы готовности международного аэропорта Симферополь и его сотрудников к потенциальному возобновлению работы. Глава республики Сергей Аксенов заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта при получении распоряжения от президента России. Гусаров подтвердил, что воздушная гавань в любой момент сможет возобновить работу.
«Чисто технически аэропорт Симферополя находится в постоянной, как говорится, боевой готовности. Авиагавань в любой момент сможет возобновить прием и отправку воздушных судов, а также обслуживание пассажиров. На мой взгляд, внешние факторы пока что не позволяют возобновить работы аэропорта. Речь идет, конечно же, о безопасности. Мы видим, с чем сталкиваются даже московские аэропорты, а уж Симферополь находится в непосредственной близости к зоне СВО. В этой связи аэропорт не будет открыт до тех пор, пока не будет стопроцентной гарантии безопасности полета гражданской авиации», - сказал собеседник НСН.
По его словам, аэропорты юга России продолжают функционировать, несмотря на временное закрытие.
«Даже временно закрытые аэропорта юга России продолжают функционировать, весь наземный персонал приходит на работу. В случае форс-мажора аэропорты готовы принять воздушное судно. Речь об открытии этих аэропортов пока не идет. Как только будет дана отмашка от Росавиации, аэропорты в считанные дни начнут принимать самолета», - заключил эксперт.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия не может выпускать собственные самолеты в серийных масштабах из-за нехватки производственных мощностей и технологий.
Горячие новости
- США введут с 1 августа 25% пошлину на весь импорт из Казахстана
- Брат Блиновской заявил, что спорная квартира была куплена до ее популярности
- Отказ США от помощи может ослабить оборону Украины
- В Госдуме заявили о массовой гибели польских наемников в зоне СВО
- Названы сроки запуска в Москве беспилотных трамваев и метро
- Британия ввела санкции против командования войск РХБЗ России
- Лазарева заявила о скромной жизни эмигрировавших россиян за рубежом
- Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля
- Tesla экс-министра Старовойта эвакуировали после его самоубийства в Подмосковье
- Причиной смерти сотрудника Росжелдора могла стать сердечная недостаточность