По итогам прошлого года Россия вошла в 20 крупнейших въездных туристических рынков Филиппин. Мурадян отметил, что это действительное перспективное направление с массой преимуществ.

«Нет большой раскрутки этого продукта на российском направлении. В остальном вполне себе конкурентный, перспективный, незаезженный продукт с красивой пляжной инфраструктурой, с хорошим уровнем сервиса. Это относительно недорогое направление. Перелет в районе 120 тысяч на человека, гостиницы не очень дорогие, в среднем $50-100 в сутки, если мы берем средний сегмент. Длительный перелет туристов не смущает, длительный перелет у нас и в Таиланд, и во всю Юго-Восточную Азию. Есть много историй негативных, связанных с Филиппинами, но это островное государство. Туристы в основном отдыхают в столичной Маниле, близлежащих островах, поэтому смутить ничего не должно. Потенциально этот продукт мог бы получить развитие, если бы были прямые рейсы из Центральной России», — рассказал эксперт.

Мурадян также предупредил, что для ряда российских граждан эта страна может быть опасной, потому что там находится военное представительство США.

Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН оценил перспективы роста турпотока в Саудовскую Аравию в связи с отменой виз. Он отметил, что это направление выше среднего ценового сегмента, поэтому массово российский турист туда отдыхать не полетит.

