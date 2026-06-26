Остаемся зимовать? К чему приведет отмена виз на Филиппины
Популярность Филиппин снижает отсутствие прямого перелета из Центральной России, а безвиз рост спроса на этот турпродукт не запустит, заявил НСН Артур Мурадян.
Россияне могут находиться на территории Филиппин в течение 30 дней, поэтому введение безвиза на популярность направления практически не повлияет, а вот отсутствие прямого сообщения со страной у центральной России негативно влияет на спрос, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Филиппины в ближайшее время планируют ввести полный безвизовый режим с Россией. Также канал Shot со ссылкой на источники передает, что авиакомпании прорабатывают прямые рейсы между странами. Мурадян считает, что второй фактор для увеличения турпотока гораздо важнее, чем первый, так как на Филиппинах и сейчас можно находиться без визы до 30 дней.
«С точки зрения классического организованного туризма, 30-дневного срока было более чем достаточно для совершения любых туристических поездок. Перманентная отмена виз — благо исключительно для релокантов и "зимовщиков". Успех Филиппин в принципе не зависел никогда от отмены срока безвизового пребывания в стране, он зависит от наличия прямых рейсов. Они есть только с Дальнего Востока, а из Центральной России туристы летают через Ближний Восток. Сейчас восстанавливается ближневосточная логистика как основной хаб на Филиппины, и мы ожидаем, что турпоток может достичь прошлогодних значений. Но пока выглядит, что не достигнет, потому что мы потеряли три месяца», — объяснил собеседник НСН.
По итогам прошлого года Россия вошла в 20 крупнейших въездных туристических рынков Филиппин. Мурадян отметил, что это действительное перспективное направление с массой преимуществ.
«Нет большой раскрутки этого продукта на российском направлении. В остальном вполне себе конкурентный, перспективный, незаезженный продукт с красивой пляжной инфраструктурой, с хорошим уровнем сервиса. Это относительно недорогое направление. Перелет в районе 120 тысяч на человека, гостиницы не очень дорогие, в среднем $50-100 в сутки, если мы берем средний сегмент. Длительный перелет туристов не смущает, длительный перелет у нас и в Таиланд, и во всю Юго-Восточную Азию. Есть много историй негативных, связанных с Филиппинами, но это островное государство. Туристы в основном отдыхают в столичной Маниле, близлежащих островах, поэтому смутить ничего не должно. Потенциально этот продукт мог бы получить развитие, если бы были прямые рейсы из Центральной России», — рассказал эксперт.
Мурадян также предупредил, что для ряда российских граждан эта страна может быть опасной, потому что там находится военное представительство США.
Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН оценил перспективы роста турпотока в Саудовскую Аравию в связи с отменой виз. Он отметил, что это направление выше среднего ценового сегмента, поэтому массово российский турист туда отдыхать не полетит.
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