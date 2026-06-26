Мощное землетрясение снова произошло в Японии

По данным ведомства, подземные толчки были были зафиксировано 16:29 мск. Эпицентр землетрясения находился рядом с Токио, он залегал на глубине 20 км.

Сразу после подземных толчков была объявлено предупреждение об угрозе цунами, однако через несколько минут его отменили. При этом метеорологическое управление Японии заявило об угрозе оползней, местных жителей призвали к бдительности.

Ранее в Японии объявили эвакуацию для 181 тысячи человек из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».