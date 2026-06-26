Сегодня уровень зарплат чаще всего определяет не сумма, потраченная на обучение, а то, насколько вуз предоставил возможность развиваться в сильной профессиональной среде еще во время обучения. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Педагоги заявили об отсутствии связи между стоимостью обучения и будущей зарплатой. Так, «возврат средств» на работе по специальности не гарантирован, заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Мурадяна, более высокие зарплаты у выпускников тех вузов, которые предоставляют студентам доступ к сильной профессиональной среде.

«Связь между стоимостью обучения и зарплатой есть, но она далеко не прямая, и вообще гарантий никаких нет. Она сильнее там, где вуз действительно дает доступ к сильной профессиональной среде, стажировкам, работодателям, а не просто дорогой диплом. Во многих сферах все решают далеко не только деньги, которые были потрачены на обучение, а связка из навыков, опыта, портфолио, участия в стажировках, практиках, каких-то кейс-чемпионатах. Мы видим, что выпускники ряда сильных вузов, особенно в таких сферах, как IT, финансы, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по рынку», — сказал Мурадян.