Россиянам рассказали, выпускники каких вузов зарабатывают больше

Сегодня работодатели в таких отраслях, как аналитика, банкинг, консалтинг, IT и ряд других, по-прежнему обращают внимание на престиж вуза, который окончил соискатель, сказал НСН Гарри Мурадян.

Сегодня уровень зарплат чаще всего определяет не сумма, потраченная на обучение, а то, насколько вуз предоставил возможность развиваться в сильной профессиональной среде еще во время обучения. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Педагоги заявили об отсутствии связи между стоимостью обучения и будущей зарплатой. Так, «возврат средств» на работе по специальности не гарантирован, заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Мурадяна, более высокие зарплаты у выпускников тех вузов, которые предоставляют студентам доступ к сильной профессиональной среде.

«Связь между стоимостью обучения и зарплатой есть, но она далеко не прямая, и вообще гарантий никаких нет. Она сильнее там, где вуз действительно дает доступ к сильной профессиональной среде, стажировкам, работодателям, а не просто дорогой диплом. Во многих сферах все решают далеко не только деньги, которые были потрачены на обучение, а связка из навыков, опыта, портфолио, участия в стажировках, практиках, каких-то кейс-чемпионатах. Мы видим, что выпускники ряда сильных вузов, особенно в таких сферах, как IT, финансы, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по рынку», — сказал Мурадян.

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При этом в ряде отраслей работодатели по-прежнему обращают внимание на диплом престижного вуза, отметил собеседник НСН.

«Что касается престижа, работодатели все еще обращают внимание на топовые вузы. Среди лучших физико-технических вузов первое место занимает не МГУ, а МФТИ, потом идут мехмат МГУ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие вузы. Что касается продаж, сервиса, производства, логистики и некоторых других направлений, на престиж вуза смотрят очень мало. Там важнее опыт, скорость адаптации, дисциплина и некоторые прикладные навыки. А если мы говорим про аналитику, банкинг, консалтинг, IT-отрасль, инженерные специальности, диплом престижного вуза, конечно, важен», — подытожил он.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что не больше 5-7% выпускников идут работать курьерами после получения диплома, потому что современные студенты достаточно амбициозны. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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