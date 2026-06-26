В Госдуме рассказали, для какой категории людей нужно ужесточать наказание
Необходимо привлекать к более строгому наказанию подростков, которые осознанно совершают серьёзные преступления. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он привёл в пример задержанного в Дагестане 17-летнего подростка. По словам парламентария, он «продуманно он готовил преступления и добровольно действовал в интересах врага».
Миронов подчеркнул, что молодые злоумышленники должны понимать, что скидок на возраст не будет.
Также депутат указал, что коррупционеры, подрывающие безопасность граждан и обороноспособность страны, залуживают высшей меры наказания.
«Когда деньги воруют при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и боеприпасов, при поставках в армии, это... измена Родине», - заключил Миронов.
Ранее депутат Нина Останина раскритиковала предложение снизить возраст наступления уголовной ответственности до 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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