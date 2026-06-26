В Госдуме рассказали, для какой категории людей нужно ужесточать наказание

Он привёл в пример задержанного в Дагестане 17-летнего подростка. По словам парламентария, он «продуманно он готовил преступления и добровольно действовал в интересах врага».

Миронов подчеркнул, что молодые злоумышленники должны понимать, что скидок на возраст не будет.

Также депутат указал, что коррупционеры, подрывающие безопасность граждан и обороноспособность страны, залуживают высшей меры наказания.

«Когда деньги воруют при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и боеприпасов, при поставках в армии, это... измена Родине», - заключил Миронов.

Ранее депутат Нина Останина раскритиковала предложение снизить возраст наступления уголовной ответственности до 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

