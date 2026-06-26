Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Легкомоторный самолёт врезался в самый высокий небоскреб Пекина - 108-этажный CITIC Tower (Чайна-Цзунь). Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что горящие обломки воздушного судна рухнули возле восточного входа в 528-метровую башню. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Reuters, все люди были эвакуированы. Часть дорог, ведущих к зданию, перекрыли. Полиция не позволяет прохожим вести съёмку.

Ранее в Подмосковье два человека погибли при падении легкомоторного самолёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
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