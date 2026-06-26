Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Отмечается, что горящие обломки воздушного судна рухнули возле восточного входа в 528-метровую башню. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Reuters, все люди были эвакуированы. Часть дорог, ведущих к зданию, перекрыли. Полиция не позволяет прохожим вести съёмку.

Ранее в Подмосковье два человека погибли при падении легкомоторного самолёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».