Россиян предупредили о крадущем «Госуслуги» вирусе

Он рассказал, что злоумышленники не только создают копии страниц популярных мессенджеров, но могут и запустить полностью фейковый сервис. Эксперт указал, что только в апреле текущего года специалистами были выявилены более 4,7 тысяч фишинговых сайтов.

Двилянский отметил, что на такие ресурсы пользователи чаще всего попадают через поисковую выдачу, рекламные ссылки или сторонние магазины приложений. Программы на таких площадках, в лучшем случае, будут показыать рекламу и собирать контакты.

«В худшем – это троян, который получает доступ к вашим сообщениям, фото, паролям, а через них – к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах», – пояснил он.

Эксперт добавил, что скачивать мессенджеры и прочие необходимые приложения следует только из официальных магазинов или с сайтов разработчиков.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что любой троян, в том числе и новый Drama RAT, пользователи сами устанавлияют себе на телефон в виде приложений, обещающих халяву.

